alita

A mobile React framework based on umi.

Getting Started

Create Alita App

yarn create alita

create pc app, use yarn create alita --pc

Please refer to the official website for details.

Community

Github Issue 钉钉群 微信群 alitajs/alita/issues

LICENSE

MIT

Other

React Native Util areslabs/alita

Contributors ✨

Thanks goes to these wonderful people (emoji key):