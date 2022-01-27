零成本上手的移动端动态表单库。

介绍

官网文档

借鉴了 antd@4 的 Form 组件，针对表单使用的 react-component/field-form 库进行二次封装。

特性

🚀 UI 的快速实现。

🎉 实现一次性全部赋值。

🍁 表单提交取值。

💄 融合多类型组件表单。

🌈 支持动态表单。

🐠 公司内部数十个项目中得到锤炼，不断优化完善。

组件

dform 共提供 17 种组件。涵盖：

文本展示类型: text

输入类型: input 和 area

和 选择类型: picker 和 select

和 多选类型: multiplePicker 和 checkbox

和 开关类型: switch

时间选择类型: date

图片选择类型: image

选择地址类型: addressPicker

Radio 按钮类型: radio 和 coverRadio

和 Check 多选类型: check

时间区间选择类型: rangeDatePicker

高阶输入类型: extraInput

如果这么多的组件还不能满足需求，不着急。我们还提供 自定义类型: custom 组件，让用户自己实现，并在文档中提供教程。或者给我们提个 issues，我们会根据评估结果进行开发和维护。

快速上手

npm install @alitajs/dform or yarn add @alitajs/dform

提效点

1、 picker 组件：

antd-mobile-v2 提供的 Select 组件涵盖了及联的类型，所以 value 出参以 [] 的形式。

但是在表单对象走接口时，每个字段的值很大情况下都是 stirng 或者 number 的形式进行传递，在 [] 情况下，还要对数据结构进行处理。

dform 提供了四种选址组件:

picker : 单选类型，出参为 string 或者 number ，不再需要对数据结构进行多一层的转化。

: 单选类型，出参为 或者 ，不再需要对数据结构进行多一层的转化。 select : antd-mobile-v2 上的 Select 组件，出参入参设值保持一致。

: 上的 组件，出参入参设值保持一致。 multiplePicker : 多选，出参以 list 的形式提供。

: 多选，出参以 list 的形式提供。 addressPicker : 选址，更是帮你大大的提效(舒服的写业务吧，剩下的事情交给我们)。

不同的项目，不同的 ui 设计师，针对表单的开发样式肯定不一样，比如：

标题的颜色和大小

值的颜色和大小

placeholder 颜色

...

在 .umirc.ts 和 config.ts 下配置： theme

一行代码帮你解决整个项目 dform 样式问题。不香吗？

3、不敲一行代码帮你配置 data 的 JSON 数据

如果你连 JSON 格式的 data 也懒得写，那么 isDev 字段开启开发者模式，让你鼠标点一点就能编辑好一串 JSON ，视频会告诉你用起来多舒服。

视频若打不开请直接点开@alitajs/dform 可视化开发者模式链接。

您的浏览器不支持播放该视频！

可视化编辑方案

方案灵感来源于 ava 的 autoChart ，用法和触发条件一致，都是 data 为空且在开发状态的时候，显示编辑表单按钮。用户可以强制设定 isDev 来在任意环境中使用。

更多详情，请点击dform 官网 欢迎交流。感谢！