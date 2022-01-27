openbase logo
openbase logo
CategoriesLeaderboard

@alitajs/dform

by alitajs
3.4.7 (see all)

antd mobile json form

Home
npm
GitHub
CDN

Overview

DocumentationTutorialsReviewsMaintenanceDependenciesVersionsAlternatives
Showing:

Popularity

Downloads/wk

353

GitHub Stars

74

Maintenance

Last Commit

25d ago

Contributors

12

Package

Dependencies

10

License

MIT

Type Definitions

Built-In

Tree-Shakeable

Yes?

Categories

Reviews

Be the first to rate

Readme

@alitajs/dform

零成本上手的移动端动态表单库。

介绍

官网文档

借鉴了 antd@4Form 组件，针对表单使用的 react-component/field-form 库进行二次封装。

特性

  • 🚀 UI 的快速实现。
  • 🎉 实现一次性全部赋值。
  • 🍁 表单提交取值。
  • 💄 融合多类型组件表单。
  • 🌈 支持动态表单。
  • 🐠 公司内部数十个项目中得到锤炼，不断优化完善。

组件

dform 共提供 17 种组件。涵盖：

  • 文本展示类型: text
  • 输入类型: inputarea
  • 选择类型: pickerselect
  • 多选类型: multiplePickercheckbox
  • 开关类型: switch
  • 时间选择类型: date
  • 图片选择类型: image
  • 选择地址类型: addressPicker
  • Radio 按钮类型: radiocoverRadio
  • Check 多选类型: check
  • 时间区间选择类型: rangeDatePicker
  • 高阶输入类型: extraInput

如果这么多的组件还不能满足需求，不着急。我们还提供 自定义类型: custom 组件，让用户自己实现，并在文档中提供教程。或者给我们提个 issues，我们会根据评估结果进行开发和维护。

快速上手

npm install @alitajs/dform

or

yarn add @alitajs/dform

提效点

1、picker 组件：

antd-mobile-v2 提供的 Select 组件涵盖了及联的类型，所以 value 出参以 [] 的形式。

但是在表单对象走接口时，每个字段的值很大情况下都是 stirng 或者 number 的形式进行传递，在 [] 情况下，还要对数据结构进行处理。

dform 提供了四种选址组件:

  • picker: 单选类型，出参为 string 或者 number，不再需要对数据结构进行多一层的转化。
  • select: antd-mobile-v2 上的 Select 组件，出参入参设值保持一致。
  • multiplePicker: 多选，出参以 list 的形式提供。
  • addressPicker: 选址，更是帮你大大的提效(舒服的写业务吧，剩下的事情交给我们)。

2、一行代码配置样式

不同的项目，不同的 ui 设计师，针对表单的开发样式肯定不一样，比如：

  • 标题的颜色和大小
  • 值的颜色和大小
  • placeholder 颜色
  • ...

.umirc.tsconfig.ts 下配置：theme

theme

一行代码帮你解决整个项目 dform 样式问题。不香吗？

3、不敲一行代码帮你配置 data 的 JSON 数据

如果你连 JSON 格式的 data 也懒得写，那么 isDev 字段开启开发者模式，让你鼠标点一点就能编辑好一串 JSON，视频会告诉你用起来多舒服。

视频若打不开请直接点开@alitajs/dform 可视化开发者模式链接。

您的浏览器不支持播放该视频！

可视化编辑方案

方案灵感来源于 avaautoChart，用法和触发条件一致，都是 data 为空且在开发状态的时候，显示编辑表单按钮。用户可以强制设定 isDev 来在任意环境中使用。

2020-01-20 17 16 23

更多详情，请点击dform 官网 欢迎交流。感谢！

Rate & Review

Great Documentation0
Easy to Use0
Performant0
Highly Customizable0
Bleeding Edge0
Responsive Maintainers0
Poor Documentation0
Hard to Use0
Slow0
Buggy0
Abandoned0
Unwelcoming Community0
100
No reviews found
Be the first to rate

Alternatives

No alternatives found

Tutorials

No tutorials found
Add a tutorial