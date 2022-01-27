零成本上手的移动端动态表单库。
借鉴了
antd@4 的
Form 组件，针对表单使用的
react-component/field-form 库进行二次封装。
dform 共提供
17 种组件。涵盖：
text
input 和
area
picker 和
select
multiplePicker 和
checkbox
switch
date
image
addressPicker
radio 和
coverRadio
check
rangeDatePicker
extraInput
如果这么多的组件还不能满足需求，不着急。我们还提供
自定义类型: custom 组件，让用户自己实现，并在文档中提供教程。或者给我们提个 issues，我们会根据评估结果进行开发和维护。
npm install @alitajs/dform
or
yarn add @alitajs/dform
picker 组件：
antd-mobile-v2 提供的
Select 组件涵盖了及联的类型，所以
value 出参以
[] 的形式。
但是在表单对象走接口时，每个字段的值很大情况下都是
stirng 或者
number 的形式进行传递，在
[] 情况下，还要对数据结构进行处理。
dform 提供了四种选址组件:
picker: 单选类型，出参为
string 或者
number，不再需要对数据结构进行多一层的转化。
select:
antd-mobile-v2 上的
Select 组件，出参入参设值保持一致。
multiplePicker: 多选，出参以 list 的形式提供。
addressPicker: 选址，更是帮你大大的提效(舒服的写业务吧，剩下的事情交给我们)。
不同的项目，不同的 ui 设计师，针对表单的开发样式肯定不一样，比如：
在
.umirc.ts 和
config.ts 下配置：
theme
一行代码帮你解决整个项目
dform 样式问题。不香吗？
data 的 JSON 数据
如果你连
JSON 格式的
data 也懒得写，那么
isDev 字段开启开发者模式，让你鼠标点一点就能编辑好一串
JSON，视频会告诉你用起来多舒服。
视频若打不开请直接点开@alitajs/dform 可视化开发者模式链接。
您的浏览器不支持播放该视频！
方案灵感来源于 ava 的
autoChart，用法和触发条件一致，都是 data 为空且在开发状态的时候，显示编辑表单按钮。用户可以强制设定
isDev 来在任意环境中使用。
更多详情，请点击dform 官网 欢迎交流。感谢！