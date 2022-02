Field

category: Components

family: DataEntry

chinese: 表单辅助工具

cols: 1

type: 表单

开发指南

何时使用

涉及到表单数据操作、校验的地方都可以用 Field 来管理数据。和组件关联后可以自动对表单数据进行回写、读取、校验。

使用注意

使用 Field init 过的组件, value onChange 必须放在 init 的第三个参数, 否则有可能被 init 覆盖。

过的组件, 必须放在 init 的第三个参数, 否则有可能被 init 覆盖。 Form 已经和 Field 在 数据获取 和 自动校验提示 方面做了深度优化,建议在 Form 中使用 Field , 请查看 Form demo。

已经和 在 和 方面做了深度优化,建议在 中使用 , 请查看 Form demo。 initValue 类似组件的 defaultValue 只有在组件第一次 render 的时候才生效(ajax 异步调用设置 initValue 可能已经错过了第一次 render)

autoUnmount 默认打开的,如果需要保留会 自动卸载的组件 数据请关闭此项

数据请关闭此项 parseName=true 可以通过 getValues 获取到结构化的数据, 但是 getValue 还是必须传完整 key 值

基本使用

class Demo extends React . Component { field = new Field( this ); onClick = () => { console .log( this .field.getValue( 'name' )); } render() { const init = this .field.init; return < div > < Input { ...init (' name ',{ initValue: ' first value '})} /> < button onClick = {this.onClick > 获取数据 </ button > </ div > } }

更新数据

事件更新

class Demo extends React . Component { field = new Field( this ); onClick = () => { this .field.setValue( 'name' , 'newvalue' ); } render() { const init = this .field.init; return < div > < Input { ...init (' name ')} /> < button onClick = {this.onClick} > 设置数据 </ button > </ div > } }

props 更新

class Demo extends React . Component { field = new Field( this ); componentWillMount() { this .field.setValue( 'name' , 'init Name' ) } componentWillReceiveProps(nextProps) { this .field.setValue( 'name' , nextProps.name) } render() { const init = this .field.init; return < div > < Input { ...init (' name ')} /> </ div > } }

ajax 更新

class Demo extends React . Component { field = new Field( this ); onClick = () => { Ajax({ url : '/demo.json' , success : ( json )=> { this .field.setValue( 'name' ,json.name); } }); } render() { const init = this .field.init; return < div > < Input { ...init (' name ')} /> < button onClick = {this.onClick} > 设置数据 </ button > </ div > } }

onChange 更新监控

两种用法:

统一管理

class Demo extends React . Component { field = new Field( this ,{ onChange : ( name, value ) => { switch (name) { case 'name1' : this .field.setValue( 'name2' , 'value set by name1' ); break ; case 'name2' : this .field.setValue( 'name1' , 'value set by name2' ); break ; } } }); render() { const init = this .field.init; return <div> <Input {...init('name1')} /> <Input {...init('name2')} /> </div> } }

各自管理

class Demo extends React . Component { render() { const init = this.field.init; return <div> <Input {...init( 'name1' ,{ props:{ onChange:(v)=>{ this.field.setValue( 'name2' , 'value set by name1' ); } } })} /> <Input {...init( 'name2' ,{ props:{ onChange:(v)=>{ this.field.setValue( 'name1' , 'value set by name2' ); } } })} /> </div> } }

详细请查看 demo 演示 关联控制

API

初始化

let myfield = new Field( this [,options]);

参数 说明 类型 可选值 默认值 this 传入调用 class 的 this React.Component 必须设置 options 一些事件配置, 详细参数如下 Object 非必须

options 配置项

参数 说明 类型 默认值 onChange 所有组件的 change 都会到达这里[setValue 不会触发该函数] Function(name,value) parseName 是否翻译 init(name) 中的 name (getValues 会把带 . 的字符串转换成对象) Boolean false forceUpdate 仅建议 PureComponent 的组件打开此强制刷新功能,会带来性能问题(500 个组件为例:打开的时候 render 花费 700ms, 关闭时候 render 花费 400ms) Boolean false scrollToFirstError field.validate 的时候滚动到第一个出错的组件, 如果是整数会进行偏移 Boolean/Number true autoUnmount 自动删除 Unmout 元素,如果想保留数据可以设置为 false Boolean true autoValidate 是否修改数据的时候就自动触发校验, 设为 false 后只能通过 validate() 来触发校验 Boolean true values 初始化数据 Object

API 接口

new 之后的对象提供的 api 接口 (例: myfield.getValues() )( set 开头的 api 函数不要在 render 里面操作, 可能会触发死循环)

参数 说明 类型 可选值 默认值 init 初始化每个组件,详细参数如下) Function(name:String, option:Object) getValues 获取一组输入控件的值,如不传入参数,则获取全部组件的值 Function([names: String[]]) getValue 获取单个输入控件的值 Function(name: String) setValues 设置一组输入控件的值(会触发 render,请遵循 react 时机使用) Function(obj: Object) setValue 设置单个输入控件的值 (会触发 render,请遵循 react 时机使用) Function(name: String, value) validate 校验并获取一组输入域的值与 Error Function([names: String[]], [options: Object], callback: Function(errors, values)) getError 获取单个输入控件的 Error Function(name: String) getErrors 获取一组输入控件的 Error Function([name: String]) setError 设置单个输入控件的 Error Function(name: String, errors:String/Array[String]) setErrors 设置一组输入控件的 Error Function(obj: Object) reset 重置一组输入控件的值、清空校验 Function([names: String[]]) resetToDefault 重置一组输入控件的值为默认值 Function([names: String[]]) getState 判断校验状态 Function(name: String) 'error' 'success' 'loading' '' '' getNames 获取所有组件的 key Function() remove 删除某一个或者一组控件的数据,删除后与之相关的 validate/value 都会被清空 Function(name: String/String[]) addArrayValue 添加 name 是数组格式的数据, 并且自动处理其他 name 的数组错位问题 Function(key: String, index: Number, value1, value2, ...) deleteArrayValue 删除 name 是数组格式的数据, 并且自动处理其他 name 的数组错位问题 Function(key: String, index: Number, howmany)

init

init (name, options, props)

参数 说明 类型 可选值 默认值 id 自定义的表单域 id,如不提供则使用 name 替代 String name 必填输入控件唯一标志 String options.valueName 组件值的属性名称,如 Checkbox 的是 checked ,Input 是 value String 'value' options.initValue 组件初始值(组件第一次 render 的时候才会读取,后面再修改此值无效),类似 defaultValue any options.trigger 触发数据变化的事件名称 String 'onChange' options.rules 校验规则 Array/Object options.getValueFormatter 自定义从组件获取 value 的方式,详细用法查看 demo 自定义数据获取 Function(value,...args) 参数顺序和组件的 onChange 完全一致 options.setValueFormatter 自定义转换 value 为组件需要的数据 ,详细用法查看 demo 自定义数据获取 Function(value) props 组件自定义的事件可以写在这里 Object autoValidate 是否修改数据的时候自动触发校验单个组件的校验, 设为 false 后只能通过 validate() 来触发校验 Boolean true

返回值

{id, value ,onChange}

rules

{ rules :[{ required: true }] }

多个 rule

{ rules :[{required:true,trigger: 'onBlur' },{ pattern :/abcd/,message: 'abcd不能缺' },{ validator :(rule, value, callback)=>{ callback ( '出错了' )}}] }

参数 说明 类型 可选值 使用类型 required 不能为空 Boolean true undefined/null/“”/[] 会触发此规则) pattern 校验正则表达式 正则 minLength 字符串最小长度 / 数组最小个数 Number String/Number/Array maxLength 字符串最大长度 / 数组最大个数 Number String/Number/Array length 字符串精确长度 / 数组精确个数 Number String/Number/Array min 最小值 Number String/Number max 最大值 Number String/Number format 对常用 pattern 的总结 String url、email、tel、number String validator 自定义校验,(校验成功的时候不要忘记执行 callback() ,否则会校验不返回) Function(rule,value,callback) trigger 触发校验的事件名称 String/Array onChange/onBlur/... onChange message 出错时候信息 String

自定义组件接入 Field 标准

支持受控模式(value+onChange) 必须 value 控制组件数据展现 onChange 组件发生变化时候的回调函数(第一个参数可以给到 value)

一次完整操作抛一次 onChange 事件 建议 比如有 Process 表示进展中的状态,建议增加 API onProcess ;如果有 Start 表示启动状态,建议增加 API onStart

value={undefined} 的时候清空数据, field 的 reset 函数会给所有组件下发 undefined 数据 建议

componentWillReceiveProps(nextProps) { if ( 'value' in nextProps ) { this .setState({ value : nextProps.value === undefined ? []: nextProps.value }) } }

已知问题