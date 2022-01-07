全新的Serverless应用全生命周期管理工具：Serverless Devs

感谢您长期对Funcraft的关注和支持，随着时间的发展，我们逐渐的发现Funcraft在很多端到端的能力上以及可拓展性上面是比较差的，很难满足日后Serverless架构的飞速发展步伐。所以我们大胆尝试，勇敢创建，推出了全新的Serverless开发者工具：Serverless Devs，通过Serverless Devs你可以非常方便的进行应用的开发、部署、调试。

关于Serverless Devs下的FC组件支持的功能，可以参考命令文档

关于Funcraft和Serverless Devs的对比，可以参考对比文档

关于Funcraft如何快速迁移到Serverless，可以参考迁移方法

也感谢您对阿里云函数计算团队的关注，欢迎和我们一起快速开始Serverless Devs之旅

Funcraft

(have)Fun with Serverless

English

Fun 是一个用于支持 Serverless 应用部署的工具，能帮助您便捷地管理函数计算、API 网关、日志服务等资源。它通过一个资源配置文件（template.yml），协助您进行开发、构建、部署操作。

如果你想使用旧版本的语法，请参考.

开始使用

Fun 作为一个命令行工具，内置了多个子命令，比如 config、local、deploy 等。

其中，config 子命令可以用来配置 fun，local 子命令可以用来本地运行调试函数，deploy 子命令可以将资源发布到线上。

为了让您尽快上手，我们准备了一系列教程：

反馈

如您在使用中遇到问题，可以在这里反馈 https://github.com/aliyun/fun/issues

参考

开源许可

The MIT License