感谢您长期对Funcraft的关注和支持，随着时间的发展，我们逐渐的发现Funcraft在很多端到端的能力上以及可拓展性上面是比较差的，很难满足日后Serverless架构的飞速发展步伐。所以我们大胆尝试，勇敢创建，推出了全新的Serverless开发者工具：Serverless Devs，通过Serverless Devs你可以非常方便的进行应用的开发、部署、调试。
也感谢您对阿里云函数计算团队的关注，欢迎和我们一起快速开始Serverless Devs之旅
(have)Fun with Serverless
Fun 是一个用于支持 Serverless 应用部署的工具，能帮助您便捷地管理函数计算、API 网关、日志服务等资源。它通过一个资源配置文件（template.yml），协助您进行开发、构建、部署操作。
如果你想使用旧版本的语法，请参考.
Fun 作为一个命令行工具，内置了多个子命令，比如 config、local、deploy 等。
其中，config 子命令可以用来配置 fun，local 子命令可以用来本地运行调试函数，deploy 子命令可以将资源发布到线上。
为了让您尽快上手，我们准备了一系列教程：
安装教程：介绍了如何在 Mac、Linux 或者 Windows 上安装 Fun。
快速开始：通过一个简单的示例介绍了 Fun 的基本用法。
Fun 规范文档: 详细介绍了 Fun 规范文档的细节。
Fun 基本功能介绍：
深度集成 Fun 的工具：
系列文章：
fun init [repo] 的方式快速初始化一个项目。
常见问题与解答: 使用 Fun 时的常见问题与解答。
如您在使用中遇到问题，可以在这里反馈 https://github.com/aliyun/fun/issues
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