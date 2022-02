CloudCharts

面向中后台的开箱即用图表库,让前端图表更简单。

简单上手,开箱即用。

React ES6 语法。

配置化图表,无需学习 G2 复杂的语法和数据映射。

一键切换主题。

1.0 全新来袭

详细信息

全面拥抱 TypeScript

交互能力增强

平滑升级保障

大量优化迭代

安装

$ npm install @alicloud/cloud-charts --save

使用

1、 引入图表需要的组件

2、 传入数据和配置项

import { Wcontainer, Wbar } from '@alicloud/cloud-charts' ; const data = [ { "name" : "柱1" , "data" :[[ "一" , 59 ],[ "二" , 23 ],[ "三" , 19 ],[ "四" , 27 ],[ "五" , 77 ],[ "六" , 100 ],[ "七" , 70 ],[ "八" , 61 ],[ "九" , 15 ]] }, { "name" : "柱2" , "data" :[[ "一" , 92 ],[ "二" , 15 ],[ "三" , 4 ],[ "四" , 49 ],[ "五" , 64 ],[ "六" , 76 ],[ "七" , 21 ],[ "八" , 100 ],[ "九" , 71 ]] } ]; const options = { legend :{ align : 'right' } }; function Demo ( ) { return ( < Wcontainer className = "demos" > < Wbar height = "400" config = {options} data = {data} /> </ Wcontainer > ); }

一张柱状图就绘制成功了。

参与贡献

如果您在使用的过程中碰到问题,可以先通过 Issues 看看有没有类似的 bug 或者建议。

如需提交代码,请遵从我们的 贡献指南 。