Установка

Установка всех компонентов:

yarn add @alfalab/core-components

Каждый компонент публикуется отдельным пакетом, поэтому вы можете подключить только нужный, не устанавливая библиотеку целиком:

yarn add @alfalab/core-components-button

Использование

import { Button } from '@alfalab/core-components/button' ;

Темизация

Гайд по настройке темизации

Поддерживаемые браузеры

Мы поддерживаем две последние стабильные версии всех популярных браузеров. Исключение — IE11+ и Android 5+ (Mobile Chrome).

Desktop

Chrome

Yandex

Firefox

Edge

IE 11+

Safari

Mobile

Android 5+

iOS

Разработка

$ git clone git@github.com:alfa-laboratory/core-components.git $ cd core-components $ yarn install $ yarn start

Сторибук будет доступен по адресу http://localhost:9009/

Сигнатуры коллбэков

Компоненты передают в функции обратного вызова два аргумента: event: SyntheticEvent - объект события, инициировавшего вызов. payload: {} - объект с дополнительными данными. Например { amount: 5000 }

Импорт компонентов внутри компонентов

Так как у нас монорепозиторий, то все пакеты должны быть независимы. Если при разработке компонента вам потребовался другой компонент, то его нужно добавить как зависимость. Пример можно посмотреть в Тултипе. Также нужно добавить пару опций в tsconfig.json :

{ "compilerOptions" : { "paths" : { "@alfalab/core-components-popover" : [ "../popover/src" ] } }, "references" : [{ "path" : "../popover" }] }

Релизы

Для выпуска новых версий используйте следущие команды:

$ yarn pub:patch $ yarn pub:minor $ yarn pub:major

Как выпустить бета-версию:

Собираем пакет

$ yarn build

Переходим в папку с собранным пакетом и обновляем версию

$ cd dist $ npm version 2.0.0-beta.0 // подставить нужную версию

Публикуем пакет

npm publish --tag beta

Коммиты

На проекте подключен commitlint для линтинга коммитов. На основании коммитов формируется CHANGELOG.MD . Мы придерживаемся AngularJS commit conventions. Коммиты можно делать с помощью утилиты commitizen :

$ git add . $ yarn cm $ git push

Сборка компонентов

Компоненты поставляются в трех видах:

ES5 ES5 с css-модулями ES2020

Импорт ES5 :

import { Button } from '@alfalab/core-components/button'; // или import { Button } from '@alfalab/core-components-button';

Импорт ES5 с css-модулями:

import { Button } from '@alfalab/core-components/button/cssm'; // или import { Button } from '@alfalab/core-components-button/dist/cssm';

Импорт ES2020 :

import { Button } from '@alfalab/core-components/button/modern'; // или import { Button } from '@alfalab/core-components-button/dist/modern';

Правила контрибьютинга

Мы открыты к любым предложениям по развитию библиотеки. Отправляйте свои идеи и вопросы через pull requests или issues.

Уважаем тех, кто видит проблему и кидает PR.

Не знаете что делать – можно брать любую задачу без Assignee, назначив её на себя.

Знаете что делать и есть возможность – кидайте PR.

Знаете что делать, но нет времени – добавьте задачу (issue).

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