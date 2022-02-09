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@alfalab/core-components

by alfa-laboratory
25.0.0 (see all)

Alfa-Bank UI library

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Overview

DocumentationTutorialsReviewsMaintenanceDependenciesVersionsAlternatives
Showing:

Popularity

Downloads/wk

816

GitHub Stars

100

Maintenance

Last Commit

11d ago

Contributors

62

Package

Dependencies

31

License

MIT

Type Definitions

Not Found

Tree-Shakeable

No?

Categories

Reviews

Average Rating

5.0/51
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Top Feedback

1Great Documentation
1Easy to Use
1Performant
1Highly Customizable
1Bleeding Edge
1Responsive Maintainers

Readme

Библиотека React компонентов для создания веб-интерфейсов

Release Tests Coverage Status Demo build Commitizen friendly

Cторибук с документацией и песочницей.

Установка

Установка всех компонентов:

yarn add @alfalab/core-components

Каждый компонент публикуется отдельным пакетом, поэтому вы можете подключить только нужный, не устанавливая библиотеку целиком:

yarn add @alfalab/core-components-button

Использование

import { Button } from '@alfalab/core-components/button';

Темизация

Гайд по настройке темизации

Поддерживаемые браузеры

Мы поддерживаем две последние стабильные версии всех популярных браузеров. Исключение — IE11+ и Android 5+ (Mobile Chrome).

Desktop

  • Chrome
  • Yandex
  • Firefox
  • Edge
  • IE 11+
  • Safari

Mobile

  • Android 5+
  • iOS

Разработка

$ git clone git@github.com:alfa-laboratory/core-components.git
$ cd core-components
$ yarn install
$ yarn start

Сторибук будет доступен по адресу http://localhost:9009/

Сигнатуры коллбэков

Компоненты передают в функции обратного вызова два аргумента:

  1. event: SyntheticEvent - объект события, инициировавшего вызов.
  2. payload: {} - объект с дополнительными данными. Например { amount: 5000 }

Импорт компонентов внутри компонентов

Так как у нас монорепозиторий, то все пакеты должны быть независимы. Если при разработке компонента вам потребовался другой компонент, то его нужно добавить как зависимость. Пример можно посмотреть в Тултипе. Также нужно добавить пару опций в tsconfig.json:

{
    "compilerOptions": {
        "paths": {
            "@alfalab/core-components-popover": ["../popover/src"] // для корректоной сборки rollup
        }
    },
    "references": [{ "path": "../popover" }] // для корректной работы IDE
}

Релизы

Для выпуска новых версий используйте следущие команды:

$ yarn pub:patch # соберет и выпустит patch-версию
$ yarn pub:minor # соберет и выпустит minor-версию
$ yarn pub:major # соберет и выпустит major-версию

Как выпустить бета-версию:

  1. Собираем пакет
$ yarn build
  1. Переходим в папку с собранным пакетом и обновляем версию
$ cd dist
$ npm version 2.0.0-beta.0 // подставить нужную версию
  1. Публикуем пакет
npm publish --tag beta

Коммиты

На проекте подключен commitlint для линтинга коммитов. На основании коммитов формируется CHANGELOG.MD. Мы придерживаемся AngularJS commit conventions. Коммиты можно делать с помощью утилиты commitizen:

$ git add .
$ yarn cm # запустит утилиту commitizen для создания коммита
$ git push

Сборка компонентов

Компоненты поставляются в трех видах:

  1. ES5

  2. ES5 с css-модулями

  3. ES2020

Импорт ES5:

import { Button } from '@alfalab/core-components/button';
// или
import { Button } from '@alfalab/core-components-button';

Импорт ES5 с css-модулями:

import { Button } from '@alfalab/core-components/button/cssm';
// или
import { Button } from '@alfalab/core-components-button/dist/cssm';

Импорт ES2020:

import { Button } from '@alfalab/core-components/button/modern';
// или
import { Button } from '@alfalab/core-components-button/dist/modern';

Правила контрибьютинга

Мы открыты к любым предложениям по развитию библиотеки. Отправляйте свои идеи и вопросы через pull requests или issues.

  • Уважаем тех, кто видит проблему и кидает PR.
  • Не знаете что делать – можно брать любую задачу без Assignee, назначив её на себя.
  • Знаете что делать и есть возможность – кидайте PR.
  • Знаете что делать, но нет времени – добавьте задачу (issue).

PRs Welcome

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Rate & Review

Great Documentation1
Easy to Use1
Performant1
Highly Customizable1
Bleeding Edge1
Responsive Maintainers1
Poor Documentation0
Hard to Use0
Slow0
Buggy0
Abandoned0
Unwelcoming Community0
100
Alex YatsenkoSaint-Petersburg, Russia1 Rating0 Reviews
Frontend Developer at Alfabank
August 13, 2020
Great Documentation
Easy to Use
Performant
Highly Customizable
Bleeding Edge
Responsive Maintainers

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