Description

Firebase Admin Module for Nest.js Framework

Installation

$ yarn add @aginix/nestjs-firebase-admin

Import module

import { Module } from '@nestjs/common' ; import { FirebaseAdminModule } from '@aginix/nestjs-firebase-admin' import * as admin from 'firebase-admin' ({ imports: [ FirebaseAdminModule.forRootAsync({ useFactory: () => ({ credential: admin.credential.applicationDefault() }) }), ], }) export class AppModule {}

Example

Inject Authentication Service

import { Injectable } from '@nestjs/common' ; import { FirebaseAuthenticationService } from '@aginix/nestjs-firebase-admin' ; () export class AppService { constructor ( private firebaseAuth: FirebaseAuthenticationService ) {} getUsers() { return this .firebaseAuth.listUsers() } }

Compatibility Table

firebase-admin NestJS Library 9.xx master 8.xx 1.xx

License

MIT © Aginix Technologies Co., Ltd.