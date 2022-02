This library provides additional typing information for user to access Acala Network by using polkadot.js.

Getting Started

More documentation and examples on wiki.

Install dependencies

yarn add @polkadot/api @acala-network/api@beta

Create API instance

import { ApiPromise } from '@polkadot/api' ; import { WsProvider } from '@polkadot/rpc-provider' ; import { options } from '@acala-network/api' ; async function main ( ) { const provider = new WsProvider( 'wss://karura.api.onfinality.io/public-ws' ); const api = new ApiPromise(options({ provider })); await api.isReady; } main()

Use api to interact with node

const data = await api.query.system.account( '5F98oWfz2r5rcRVnP9VCndg33DAAsky3iuoBSpaPUbgN9AJn' ); console .log(data.toHuman())

