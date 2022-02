React 3D Carousel component

3D carousel component in react (with swipe support).

Demo

jsfiddle (https://jsfiddle.net/suhailsulu/8hnqaz2c/)

Installation

npm

npm i 3d -react-carousal

yarn

yarn add 3d -react-carousal

Add fa-css in public.html for arrows

< link href = "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css" rel = "stylesheet" integrity = "sha384-wvfXpqpZZVQGK6TAh5PVlGOfQNHSoD2xbE+QkPxCAFlNEevoEH3Sl0sibVcOQVnN" crossorigin = "anonymous" >

Importing the component

import {Carousel} from '3d-react-carousal'; . . . let slides = [ <img src="https://picsum.photos/800/300/?random" alt="1" />, <img src="https://picsum.photos/800/301/?random" alt="2" /> , <img src="https://picsum.photos/800/302/?random" alt="3" /> , <img src="https://picsum.photos/800/303/?random" alt="4" /> , <img src="https://picsum.photos/800/304/?random" alt="5" /> ]; . . . <Carousel slides={slides} autoplay={true} interval={1000}/>

props

slides :- Array of react components

autoplay :- Boolean (true or false) - optional

interval :- number (time in milliseconds) - optional

arrows :- Boolean (true or false) - optional

You can give any component in the slides like images, divs or even your custom components