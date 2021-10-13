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2gl

by 2gis
0.9.0 (see all)

WebGL library for 2gis projects

npm
GitHub
CDN

Overview

DocumentationTutorialsReviewsMaintenanceDependenciesVersionsAlternatives
Showing:

Popularity

Downloads/wk

628

GitHub Stars

19

Maintenance

Last Commit

4mos ago

Contributors

8

Package

Dependencies

1

License

Type Definitions

Built-In

Tree-Shakeable

Yes?

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2gl Build Status Coverage Status

Узкоспециализированная библиотека WebGL для использования в проектах 2GIS

Документация

  • Для работы с матрицами и векторами используется библиотека glMatrix
  • Работа с геометрическими объектами, например, Plane, Line3, Ray, взята из three.js

На данный момент может работать со следующими типами объектов для отображения:

  1. Basic mesh - меш, закрашивается в один цвет
  2. Complex mesh - меш, для которого можно устанавить: цвета для каждой из вершин, освещение, текстуру и определять для какой из вершин будет использоваться текстура
  3. Sprite - спрайт, к камере расположен всегда одной гранью, удалённость не влияет на размеры изображения
  4. MultiSprite - мультиспрайт представляет собой множество спрайтов, которые рисуются в один draw call

Examples

Установка

  • npm install 2gl

Подключение

Есть несколько способов подключения библиотеки:

  • Напрямую через тег, скрипт 2gl.js лежит в папке dist и содержит все компоненты библиотеки:
<script src="2gl.js"></script>
  • Если вы используете сборщики, например, browserify или webpack:
var dgl = require('2gl'); // CommonJS
import dgl from '2gl'; // ES6
  • Можно подключать только нужные компоненты для уменьшения размера:
var Mesh = require('2gl/Mesh');
var AmbientLight = require('2gl/lights/AmbientLight');

Development

  • npm install
  • npm start

Release

  • npm version patch - поднять патч версию
  • npm run pub - собрать проект, отправить в npm, вернуть в исходное состояние

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