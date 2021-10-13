2gl
Узкоспециализированная библиотека WebGL для использования в проектах 2GIS
Документация
- Для работы с матрицами и векторами используется библиотека glMatrix
- Работа с геометрическими объектами, например, Plane, Line3, Ray, взята из three.js
На данный момент может работать со следующими типами объектов для отображения:
- Basic mesh - меш, закрашивается в один цвет
- Complex mesh - меш, для которого можно устанавить: цвета для каждой из вершин, освещение, текстуру и определять для какой из вершин будет использоваться текстура
- Sprite - спрайт, к камере расположен всегда одной гранью, удалённость не влияет на размеры изображения
- MultiSprite - мультиспрайт представляет собой множество спрайтов, которые рисуются в один draw call
Examples
Установка
Подключение
Есть несколько способов подключения библиотеки:
- Напрямую через тег, скрипт
2gl.js лежит в папке
dist и содержит все компоненты библиотеки:
<script src="2gl.js"></script>
- Если вы используете сборщики, например,
browserify или
webpack:
var dgl = require('2gl');
import dgl from '2gl';
- Можно подключать только нужные компоненты для уменьшения размера:
var Mesh = require('2gl/Mesh');
var AmbientLight = require('2gl/lights/AmbientLight');
Development
Release
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npm version patch - поднять патч версию
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npm run pub - собрать проект, отправить в npm, вернуть в исходное состояние