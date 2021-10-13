2gl

Узкоспециализированная библиотека WebGL для использования в проектах 2GIS

Документация

Для работы с матрицами и векторами используется библиотека glMatrix

Работа с геометрическими объектами, например, Plane, Line3, Ray, взята из three.js

На данный момент может работать со следующими типами объектов для отображения:

Basic mesh - меш, закрашивается в один цвет Complex mesh - меш, для которого можно устанавить: цвета для каждой из вершин, освещение, текстуру и определять для какой из вершин будет использоваться текстура Sprite - спрайт, к камере расположен всегда одной гранью, удалённость не влияет на размеры изображения MultiSprite - мультиспрайт представляет собой множество спрайтов, которые рисуются в один draw call

Examples

Установка

npm install 2gl

Подключение

Есть несколько способов подключения библиотеки:

Напрямую через тег, скрипт 2gl.js лежит в папке dist и содержит все компоненты библиотеки:

< script src = "2gl.js" > </ script >

Если вы используете сборщики, например, browserify или webpack :

var dgl = require ( '2gl' ); import dgl from '2gl' ;

Можно подключать только нужные компоненты для уменьшения размера:

var Mesh = require ( '2gl/Mesh' ); var AmbientLight = require ( '2gl/lights/AmbientLight' );

Development

npm install

npm start

Release