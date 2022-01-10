API карт 2GIS

При помощи API карт вы сможете:

создавать интерактивные карты на веб-странице;

показывать на карте различные объекты (маркеры, балуны, геометрические фигуры);

производить поиск на карте: определять координаты геообъектов по их названиям и названия по координатам.

Чтобы начать использовать API карт, перейдите в раздел Быстрый старт.

Если вы решили внести свой вклад в развитие продукта, ознакомьтесь с инструкцией для контрибьюторов.

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