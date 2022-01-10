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2gis-maps

by 2gis
3.6.6 (see all)

Карты 2ГИС — это точные данные обо всех объектах города, включая новостройки, с детализацией до заборов и внутриквартальных проездов.

npm
GitHub
CDN

Overview

DocumentationTutorialsReviewsMaintenanceDependenciesVersionsAlternatives
Showing:

Popularity

Downloads/wk

1.5K

GitHub Stars

194

Maintenance

Last Commit

1mo ago

Contributors

63

Package

Dependencies

7

License

Type Definitions

DefinitelyTyped

Tree-Shakeable

No?

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API карт 2GIS npm

При помощи API карт вы сможете:

  • создавать интерактивные карты на веб-странице;
  • показывать на карте различные объекты (маркеры, балуны, геометрические фигуры);
  • производить поиск на карте: определять координаты геообъектов по их названиям и названия по координатам.

Чтобы начать использовать API карт, перейдите в раздел Быстрый старт.

Если вы решили внести свой вклад в развитие продукта, ознакомьтесь с инструкцией для контрибьюторов.

Также мы открыты для общения и готовы ответить на ваши вопросы, чтобы связаться с нами перейдите в раздел Обратная связь.

Дополнительная информация:

  • текущая версия API карт — 2.0;
  • работает с использованием библиотеки Leaflet;
  • правовая информация доступна на сайте 2ГИС.

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