API карт 2GIS
При помощи API карт вы сможете:
- создавать интерактивные карты на веб-странице;
- показывать на карте различные объекты (маркеры, балуны, геометрические фигуры);
- производить поиск на карте: определять координаты геообъектов по их названиям и названия по координатам.
Чтобы начать использовать API карт, перейдите в раздел Быстрый старт.
Если вы решили внести свой вклад в развитие продукта, ознакомьтесь с инструкцией для контрибьюторов.
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Дополнительная информация:
- текущая версия API карт — 2.0;
- работает с использованием библиотеки Leaflet;
- правовая информация доступна на сайте 2ГИС.