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10 Best Angular Color Picker Libraries

List hand-picked by Openbase Experts
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@ng-matero/extensions

Angular Material Extensions Library.

MIT
TypeScript Icon
TypeScript Definitions: Built-In
GitHub Stars
169
Weekly Downloads
3.6K
Last Commit
12d ago
User Rating
5.0/ 5
1
Top Feedback
1Great Documentation
1Easy to Use
1Bleeding Edge

@syncfusion/ej2-angular-inputs

Syncfusion Angular UI components library offer more than 50+ cross-browser, responsive, and lightweight angular UI controls for building modern web applications.

Unknown
TypeScript Icon
TypeScript Definitions: Built-In
GitHub Stars
191
Weekly Downloads
8.3K
Last Commit
6d ago
User Rating
5.0/ 5
1
Top Feedback
nc

ngx-colors

Simple yet elegant Material color picker for Angular

MIT
TypeScript Icon
TypeScript Definitions: Built-In
GitHub Stars
25
Weekly Downloads
3.8K
Last Commit
2d ago
nc

ngx-color

🎨 Color Pickers from Sketch, Photoshop, Chrome, Github, Twitter & more

MIT
TypeScript Icon
TypeScript Definitions: Built-In
GitHub Stars
367
Weekly Downloads
17.5K
Last Commit
3mos ago
User Rating
Top Feedback
1Great Documentation
1Easy to Use
1Highly Customizable
ncp

@iplab/ngx-color-picker

Pure Angular color picker library.

MIT
TypeScript Icon
TypeScript Definitions: Built-In
GitHub Stars
47
Weekly Downloads
4.1K
Last Commit
7d ago

np-ui-lib

Native Angular UI Components and Design Framework

MIT
TypeScript Icon
TypeScript Definitions: Built-In
GitHub Stars
11
Weekly Downloads
194
Last Commit
2mos ago
ncp

ngx-color-picker

Color picker widget for Angular

MIT
TypeScript Icon
TypeScript Definitions: Built-In
GitHub Stars
Weekly Downloads
120K
Last Commit
mcp

mat-color-picker

🐼 Angular Material Components created from the community

MIT
TypeScript Icon
TypeScript Definitions: Built-In
GitHub Stars
324
Weekly Downloads
163
Last Commit
3mos ago

fng-colour-picker

A colour picker for forms-angular

MIT
TypeScript Icon
TypeScript Definitions: DefinitelyTyped
GitHub Stars
0
Weekly Downloads
45
Last Commit
23d ago

nxt-color-picker

Responsive Angular color picker directive

MIT
TypeScript Icon
TypeScript Definitions: Built-In
GitHub Stars
0
Weekly Downloads
224
Last Commit
3mos ago
abc

angular-bootstrap-colorpicker

Native AngularJS colorpicker directive. No dependency on jQuery or jQuery plugin is required.

MIT
TypeScript Icon
TypeScript Definitions: DefinitelyTyped
GitHub Stars
421
Weekly Downloads
13.4K
Last Commit
4yrs ago

angular-colorful

A tiny color picker component for modern Angular apps

MIT
TypeScript Icon
TypeScript Definitions: Built-In
GitHub Stars
5
Weekly Downloads
345
Last Commit
1mo ago
acp

angularjs-color-picker

Vanilla AngularJS Color Picker Directive with no requirement on jQuery

MIT
TypeScript Icon
TypeScript Definitions: DefinitelyTyped
GitHub Stars
171
Weekly Downloads
6.4K
Last Commit
3yrs ago
cp

@angular-material-components/color-picker

Angular Material Library provide extra components for every project

MIT
TypeScript Icon
TypeScript Definitions: Built-In
GitHub Stars
209
Weekly Downloads
4.1K
Last Commit
2yrs ago
acp

angular2-color-picker

Angular 2 Color Picker Directive, no dependences required.

MIT
TypeScript Icon
TypeScript Definitions: DefinitelyTyped
GitHub Stars
Weekly Downloads
2.3K
Last Commit
mcp

md-color-picker

Angular-Material based color picker

MIT
TypeScript Icon
TypeScript Definitions: DefinitelyTyped
GitHub Stars
252
Weekly Downloads
876
Last Commit
6yrs ago
am

angular-minicolors

A wrapper around JQuery MiniColors

MIT
TypeScript Icon
TypeScript Definitions: DefinitelyTyped
GitHub Stars
75
Weekly Downloads
846
Last Commit
4yrs ago
acp

angular4-color-picker

Angular 2 Color Picker Directive, no dependences required.

MIT
TypeScript Icon
TypeScript Definitions: DefinitelyTyped
GitHub Stars
6
Weekly Downloads
705
Last Commit
5yrs ago

@radial-color-picker/angular-color-picker

Radial Color Picker - Angular

MIT
TypeScript Icon
TypeScript Definitions: Built-In
GitHub Stars
7
Weekly Downloads
4
Last Commit
1mo ago

angular-color-picker

Lightweight color picker for Angular

MIT
TypeScript Icon
TypeScript Definitions: DefinitelyTyped
GitHub Stars
32
Weekly Downloads
663
Last Commit
5yrs ago
ncp

ng2-color-picker

Simple color picker for Angular 2

MIT
TypeScript Icon
TypeScript Definitions: DefinitelyTyped
GitHub Stars
16
Weekly Downloads
301
Last Commit
4yrs ago
ntc

ngx-ttitan-color-picker

Simple color picker for angular 6

MIT
TypeScript Icon
TypeScript Definitions: Built-In
GitHub Stars
1
Weekly Downloads
87
Last Commit
3yrs ago
nc

ng-color

Simple Angular color picker components which follow Angular best practices. No Frills.

MIT
TypeScript Icon
TypeScript Definitions: Built-In
GitHub Stars
12
Weekly Downloads
78
Last Commit
3yrs ago
arc

angular-radial-color-picker

Material design(ish) color picker with some animations sprinkled on top

MIT
TypeScript Icon
TypeScript Definitions: DefinitelyTyped
GitHub Stars
20
Weekly Downloads
59
Last Commit
4yrs ago
nuc

np-ui-color-picker

angular 8 color picker component

MIT
TypeScript Icon
TypeScript Definitions: Built-In
TypeScript Icon
Deprecated
GitHub Stars
0
Weekly Downloads
20
Last Commit
2yrs ago
icp

ionic-color-picker

A cool color picker in Ionic 4 and Angular 8. It can also let you darken or brighten the selected color using the color slider and you can also pass the colors among which you want yours to choose.

MIT
TypeScript Icon
TypeScript Definitions: Built-In
GitHub Stars
2
Weekly Downloads
16
Last Commit
2yrs ago
ncp

ng2-color-picker-4th

Simple color picker for Angular 2 with ng-bootstrap dependency

MIT
TypeScript Icon
TypeScript Definitions: DefinitelyTyped
GitHub Stars
1
Weekly Downloads
13
Last Commit
5yrs ago
nmc

ngx-material-color-picker

Beautifully and intuitive color picker for Angular (ngx) material.

ISC
TypeScript Icon
TypeScript Definitions: Built-In
GitHub Stars
2
Weekly Downloads
11
Last Commit
5yrs ago
nac

narik-angular-color-picker

Angular 4 Color Picker Directive.

MIT
TypeScript Icon
TypeScript Definitions: Built-In
GitHub Stars
6
Weekly Downloads
11
Last Commit
4yrs ago

@xenialab/md-color-picker

Angular-Material based color picker

MIT
TypeScript Icon
TypeScript Definitions: Not Found
GitHub Stars
0
Weekly Downloads
3
Last Commit
1yr ago
nc

ng-chroma

Component for choosing colors using HSB spectrum, dedicated for Angular 1.5+

WTFPL
TypeScript Icon
TypeScript Definitions: DefinitelyTyped
GitHub Stars
5
Weekly Downloads
2
Last Commit
5yrs ago
cs

color-selector

Angular color picker library

MIT
TypeScript Icon
TypeScript Definitions: Built-In
GitHub Stars
0
Weekly Downloads
0
Last Commit
3yrs ago
mac

mi-angular-color-picker

Native AngularJS colorpicker directive with formly

MIT
TypeScript Icon
TypeScript Definitions: DefinitelyTyped
GitHub Stars
0
Weekly Downloads
0
Last Commit
5yrs ago

md-color-menu

Simple Angular Material Color Picker

MIT
TypeScript Icon
TypeScript Definitions: DefinitelyTyped
GitHub Stars
7
Weekly Downloads
0
Last Commit
3yrs ago
ang

angularCubicColorPicker

A 3D color picker

ISC
TypeScript Icon
TypeScript Definitions: DefinitelyTyped
GitHub Stars
0
Weekly Downloads
0
Last Commit
6yrs ago

@pixmama/ngx-light-color-picker

Angular smart and lightweight color picker widget

MIT
TypeScript Icon
TypeScript Definitions: Built-In
GitHub Stars
7
Weekly Downloads
0
Last Commit
2yrs ago