Categories
Leaderboard
Choose the right package every time
Openbase helps you choose packages with reviews, metrics & categories.
Learn more
Categories
Leaderboard
Feedback
Sign up with GitHub
By signing up, you agree to our
terms of service
and
privacy policy
Log In
What's Openbase?
•
Help
•
Send Feedback
10 Best Angular Color Picker Libraries
List hand-picked by Openbase Experts
Learn More
@ng-matero/extensions
Angular Material Extensions Library.
Save
MIT
TypeScript Definitions:
Built-In
GitHub Stars
169
Weekly Downloads
3.6K
Last Commit
12d ago
Bundle Size
(min+gzip)
Tree-Shakeable
User Rating
5.0
/ 5
1
Top Feedback
1
Great Documentation
1
Easy to Use
1
Bleeding Edge
@syncfusion/ej2-angular-inputs
Syncfusion Angular UI components library offer more than 50+ cross-browser, responsive, and lightweight angular UI controls for building modern web applications.
Save
Unknown
TypeScript Definitions:
Built-In
GitHub Stars
191
Weekly Downloads
8.3K
Last Commit
6d ago
Bundle Size
(min+gzip)
Tree-Shakeable
User Rating
5.0
/ 5
1
Top Feedback
nc
ngx-colors
Simple yet elegant Material color picker for Angular
Save
MIT
TypeScript Definitions:
Built-In
GitHub Stars
25
Weekly Downloads
3.8K
Last Commit
2d ago
Bundle Size
(min+gzip)
Tree-Shakeable
nc
ngx-color
🎨 Color Pickers from Sketch, Photoshop, Chrome, Github, Twitter & more
Save
MIT
TypeScript Definitions:
Built-In
GitHub Stars
367
Weekly Downloads
17.5K
Last Commit
3mos ago
Bundle Size
(min+gzip)
Tree-Shakeable
User Rating
Top Feedback
1
Great Documentation
1
Easy to Use
1
Highly Customizable
ncp
@iplab/ngx-color-picker
Pure Angular color picker library.
Save
MIT
TypeScript Definitions:
Built-In
GitHub Stars
47
Weekly Downloads
4.1K
Last Commit
7d ago
Bundle Size
(min+gzip)
Tree-Shakeable
np-ui-lib
Native Angular UI Components and Design Framework
Save
MIT
TypeScript Definitions:
Built-In
GitHub Stars
11
Weekly Downloads
194
Last Commit
2mos ago
Bundle Size
(min+gzip)
Tree-Shakeable
ncp
ngx-color-picker
Color picker widget for Angular
Save
MIT
TypeScript Definitions:
Built-In
GitHub Stars
Weekly Downloads
120K
Last Commit
Bundle Size
(min+gzip)
Tree-Shakeable
mcp
mat-color-picker
🐼 Angular Material Components created from the community
Save
MIT
TypeScript Definitions:
Built-In
GitHub Stars
324
Weekly Downloads
163
Last Commit
3mos ago
Bundle Size
(min+gzip)
Tree-Shakeable
fng-colour-picker
A colour picker for forms-angular
Save
MIT
TypeScript Definitions:
DefinitelyTyped
GitHub Stars
0
Weekly Downloads
45
Last Commit
23d ago
Bundle Size
(min+gzip)
Not Tree-Shakeable
nxt-color-picker
Responsive Angular color picker directive
Save
MIT
TypeScript Definitions:
Built-In
GitHub Stars
0
Weekly Downloads
224
Last Commit
3mos ago
Bundle Size
(min+gzip)
Tree-Shakeable
abc
angular-bootstrap-colorpicker
Native AngularJS colorpicker directive. No dependency on jQuery or jQuery plugin is required.
Save
MIT
TypeScript Definitions:
DefinitelyTyped
GitHub Stars
421
Weekly Downloads
13.4K
Last Commit
4yrs ago
Bundle Size
(min+gzip)
Not Tree-Shakeable
angular-colorful
A tiny color picker component for modern Angular apps
Save
MIT
TypeScript Definitions:
Built-In
GitHub Stars
5
Weekly Downloads
345
Last Commit
1mo ago
Bundle Size
(min+gzip)
Tree-Shakeable
acp
angularjs-color-picker
Vanilla AngularJS Color Picker Directive with no requirement on jQuery
Save
MIT
TypeScript Definitions:
DefinitelyTyped
GitHub Stars
171
Weekly Downloads
6.4K
Last Commit
3yrs ago
Bundle Size
(min+gzip)
Not Tree-Shakeable
cp
@angular-material-components/color-picker
Angular Material Library provide extra components for every project
Save
MIT
TypeScript Definitions:
Built-In
GitHub Stars
209
Weekly Downloads
4.1K
Last Commit
2yrs ago
Bundle Size
(min+gzip)
Tree-Shakeable
acp
angular2-color-picker
Angular 2 Color Picker Directive, no dependences required.
Save
MIT
TypeScript Definitions:
DefinitelyTyped
GitHub Stars
Weekly Downloads
2.3K
Last Commit
Bundle Size
(min+gzip)
Not Tree-Shakeable
mcp
md-color-picker
Angular-Material based color picker
Save
MIT
TypeScript Definitions:
DefinitelyTyped
GitHub Stars
252
Weekly Downloads
876
Last Commit
6yrs ago
Bundle Size
(min+gzip)
Not Tree-Shakeable
am
angular-minicolors
A wrapper around JQuery MiniColors
Save
MIT
TypeScript Definitions:
DefinitelyTyped
GitHub Stars
75
Weekly Downloads
846
Last Commit
4yrs ago
Bundle Size
(min+gzip)
Not Tree-Shakeable
acp
angular4-color-picker
Angular 2 Color Picker Directive, no dependences required.
Save
MIT
TypeScript Definitions:
DefinitelyTyped
GitHub Stars
6
Weekly Downloads
705
Last Commit
5yrs ago
Bundle Size
(min+gzip)
Not Tree-Shakeable
@radial-color-picker/angular-color-picker
Radial Color Picker - Angular
Save
MIT
TypeScript Definitions:
Built-In
GitHub Stars
7
Weekly Downloads
4
Last Commit
1mo ago
Bundle Size
(min+gzip)
Tree-Shakeable
angular-color-picker
Lightweight color picker for Angular
Save
MIT
TypeScript Definitions:
DefinitelyTyped
GitHub Stars
32
Weekly Downloads
663
Last Commit
5yrs ago
Bundle Size
(min+gzip)
Not Tree-Shakeable
ncp
ng2-color-picker
Simple color picker for Angular 2
Save
MIT
TypeScript Definitions:
DefinitelyTyped
GitHub Stars
16
Weekly Downloads
301
Last Commit
4yrs ago
Bundle Size
(min+gzip)
Not Tree-Shakeable
ntc
ngx-ttitan-color-picker
Simple color picker for angular 6
Save
MIT
TypeScript Definitions:
Built-In
GitHub Stars
1
Weekly Downloads
87
Last Commit
3yrs ago
Bundle Size
(min+gzip)
Tree-Shakeable
nc
ng-color
Simple Angular color picker components which follow Angular best practices. No Frills.
Save
MIT
TypeScript Definitions:
Built-In
GitHub Stars
12
Weekly Downloads
78
Last Commit
3yrs ago
Bundle Size
(min+gzip)
Tree-Shakeable
arc
angular-radial-color-picker
Material design(ish) color picker with some animations sprinkled on top
Save
MIT
TypeScript Definitions:
DefinitelyTyped
GitHub Stars
20
Weekly Downloads
59
Last Commit
4yrs ago
Bundle Size
(min+gzip)
Tree-Shakeable
nuc
np-ui-color-picker
angular 8 color picker component
Save
MIT
TypeScript Definitions:
Built-In
Deprecated
GitHub Stars
0
Weekly Downloads
20
Last Commit
2yrs ago
Bundle Size
(min+gzip)
Tree-Shakeable
icp
ionic-color-picker
A cool color picker in Ionic 4 and Angular 8. It can also let you darken or brighten the selected color using the color slider and you can also pass the colors among which you want yours to choose.
Save
MIT
TypeScript Definitions:
Built-In
GitHub Stars
2
Weekly Downloads
16
Last Commit
2yrs ago
Bundle Size
(min+gzip)
Not Tree-Shakeable
ncp
ng2-color-picker-4th
Simple color picker for Angular 2 with ng-bootstrap dependency
Save
MIT
TypeScript Definitions:
DefinitelyTyped
GitHub Stars
1
Weekly Downloads
13
Last Commit
5yrs ago
Bundle Size
(min+gzip)
Not Tree-Shakeable
nmc
ngx-material-color-picker
Beautifully and intuitive color picker for Angular (ngx) material.
Save
ISC
TypeScript Definitions:
Built-In
GitHub Stars
2
Weekly Downloads
11
Last Commit
5yrs ago
Bundle Size
(min+gzip)
Tree-Shakeable
nac
narik-angular-color-picker
Angular 4 Color Picker Directive.
Save
MIT
TypeScript Definitions:
Built-In
GitHub Stars
6
Weekly Downloads
11
Last Commit
4yrs ago
Bundle Size
(min+gzip)
Tree-Shakeable
@xenialab/md-color-picker
Angular-Material based color picker
Save
MIT
TypeScript Definitions:
Not Found
GitHub Stars
0
Weekly Downloads
3
Last Commit
1yr ago
Bundle Size
(min+gzip)
Not Tree-Shakeable
nc
ng-chroma
Component for choosing colors using HSB spectrum, dedicated for Angular 1.5+
Save
WTFPL
TypeScript Definitions:
DefinitelyTyped
GitHub Stars
5
Weekly Downloads
2
Last Commit
5yrs ago
Bundle Size
(min+gzip)
Not Tree-Shakeable
cs
color-selector
Angular color picker library
Save
MIT
TypeScript Definitions:
Built-In
GitHub Stars
0
Weekly Downloads
0
Last Commit
3yrs ago
Bundle Size
(min+gzip)
Tree-Shakeable
mac
mi-angular-color-picker
Native AngularJS colorpicker directive with formly
Save
MIT
TypeScript Definitions:
DefinitelyTyped
GitHub Stars
0
Weekly Downloads
0
Last Commit
5yrs ago
Bundle Size
(min+gzip)
Not Tree-Shakeable
md-color-menu
Simple Angular Material Color Picker
Save
MIT
TypeScript Definitions:
DefinitelyTyped
GitHub Stars
7
Weekly Downloads
0
Last Commit
3yrs ago
Bundle Size
(min+gzip)
Not Tree-Shakeable
ang
angularCubicColorPicker
A 3D color picker
Save
ISC
TypeScript Definitions:
DefinitelyTyped
GitHub Stars
0
Weekly Downloads
0
Last Commit
6yrs ago
Bundle Size
(min+gzip)
Not Tree-Shakeable
@pixmama/ngx-light-color-picker
Angular smart and lightweight color picker widget
Save
MIT
TypeScript Definitions:
Built-In
GitHub Stars
7
Weekly Downloads
0
Last Commit
2yrs ago
Bundle Size
(min+gzip)
Tree-Shakeable
Suggest Additional Metrics
Suggest Another Package